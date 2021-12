5e défaite consécutive en Euroligue pour l’AS Monaco, battu sur le fil par l’Olimpia Milan (65-71) ce vendredi.

Les journées se suivent et se ressemble pour la Roca Team, encore battue ce soir en Euroligue. Les Français ont très mal débuté la rencontre face à l’Olimpia Milan, 5e du classement avant le début du match, et leur sursaut dans le quatrième quart temps ne fera que leur laisser plus de regrets. Ils s’inclinent finalement sur le score de 65 à 71 et chutent à la 14e position avec cette neuvième défaite au compteur.

De leur côté les Italiens reprennent provisoirement leur 4e place de l’Euroligue, devant le CSKA Moscou.