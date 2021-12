Voici les résultats de ce vendredi 10 décembre aux championnats de France de natation.

Le jeune sprinter Maxime Grousset, quatrième du 100 m olympique il y a cinq mois à Tokyo, a dominé le 50 m en 22 sec 09 aux Championnats de France de natation, en l’absence de Florent Manaudou, vendredi à Montpellier.

Charlotte Bonnet, qui a quitté Nice et Fabrice Pellerin pour rejoindre Philippe Lucas à Martigues après les Jeux de Tokyo, a elle enchaîné les efforts au deuxième jour de compétition : après avoir pris la troisième place du 400 m 4 nages (04:49.51), elle a remporté le 200 m, sa course de prédilection, en 1 min 59 sec 57. Elle avait déjà nagé le 100 m et le 200 m 4 nages la veille. Yohann Ndoye Brouard a lui devancé Mewen Tomac sur 100 m dos (53.44 contre 54.09).

800 m hommes

1. Sacha Velly 07:54.92

2. David Aubry 07:55.13

3. Logan Fontaine 08:03.43

50 m papillon femmes

1. Béryl Gastaldello 26.15

2. Analia Pigree 26.68

3. Emma Morel 26.78

400 m 4 nages femmes

1. Camille Tissandie 04:45.65

2. Lara Grangeon 04:48.57

3. Charlotte Bonnet 04:49.51

100 m dos hommes

1. Yohann Ndoye Brouard 53.44

2. Mewen Tomac 54.09

3. Stanislas Huille 55.01

200 m femmes

1. Charlotte Bonnet 01:59.57

2. Mika Heideyer 02:01.19

3. Assia Touati 02:02.24

50 m nage libre hommes

1. Maxime Grousset 22.09

2. Thomas Piron 22.45

3. Guillaume Guth 22.55