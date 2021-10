Deuxième match et deuxième victoires pour l’AS Monaco basket dans cette EuroLeague. Cette fois-ci, c’est sur le terrain de l’UNICS Kazan que les partenaires de Mike James l’emportent 88 à 80 après prolongation.

UNICS Kazan – AS Monaco 80-88 : superbe victoire pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic ce vendredi soir en Russie face à l’UNICS Kazan. La « Roca Team » signe son deuxième succès en deux rencontres d’EuroLeague. Après un succès important face au Pana, les joueurs de la Principauté ont battu Kazan à l’extérieur. Menés en fin de match, ils ont égalisé dans les dernières secondes pour arracher la prolongation avec 16 points de Donta Hall et 14 de Mike James. En face, c’est Mario Hezonja qui termine meilleur marqueur avec 17 unités. Grâce à ce succès Monaco reste invaincu dans son histoire européenne et défiera le Real Madrid pour la troisième journée de l’EuroLeague.