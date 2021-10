Sauveur de l’Equipe de France hier soir lors de la demi-finale de la Ligue des nations face à la Belgique, Theo Hernandez est revenu sur cette soirée inoubliable, alors qu’il disputait sa toute première sélection.

« À la mi-temps, on s’est dit qu’on avait une place en finale à aller chercher et qu’il fallait gagner ce match. Tout le monde a parlé et on les a mangé en deuxième mi-temps. En 2eme mi-temps, on les a mangé. On a une grande équipe et on a tout donné jusqu’au bout. Il reste un grand match à jouer dimanche et une finale à gagner. Il y avait des bons moments, d’autres moins bons, mais c’est le foot. On a vu hier qu’on avait un groupe incroyable, » a confié Théo Hernandez devant les médias.