Les basketteurs de Dijon se sont inclinés 97 à 79 sur le parquet de Fos-sur-Mer, lanterne rouge du championnat de France mardi soir, et ratent l’occasion de recoller sur le trio de tête de l’Elite.

Dans le palais des sports de Marseille, la défense de la JDA Dijon a complètement craqué dans le premier et le troisième quart-temps, encaissant respectivement 30 et 32 points. Trois joueurs de Fos ont passé la barre des 20 points dans la rencontre, le plus en vue étant Lasan Kromah avec 30 points, 4 rebonds et 5 passes décisives Avec ce revers, Dijon laisse la 4e place de l’Elite au Mans. Dijonnais et Manceaux comptent 15 victoires, le MSB a toutefois joué un match en moins que la JDA (24 contre 25).

Les deux clubs comptent une victoire de moins que les doubles champions de France en titre (2019 et 2021) de Villeurbanne (16 succès, 25 matches joués), alors que Boulogne-Levallois et Monaco occupent toujours la première place avec 17 succès au compteur pour 7 défaites. De son côté, Strasbourg a craqué dans la dernière minute sur son parquet contre le Paris Basketball. Les joueurs de Lassi Tuovi pensaient tenir leur troisième succès en quatre jours, après un week-end parfait à Trélazé et deux victoires contre Boulogne-Levallois (95 à 87) et Monaco (86-73 a.p.) en quarts et en demi-finales de la Coupe de France. Les Alsaciens ont toutefois vu leur avance de cinq points d’avance (82-77) fondre en l’espace de 71 secondes et ont fini par s’incliner 87 à 82, une onzième défaite pour quatorze succès qui bloque la SIG à la 7e place du championnat.