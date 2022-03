Au bout du suspense, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun ont validé leur ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Accrochés lors du match aller (1-1), les Marocains ont déroulé ce mardi sur leur terre en match retour des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Face à la République Démocratique du Congo, les hommes de Vahid Halilhodžić se sont imposés sur le score sans appel de 4 à 1. L’Angevin Azzedine Ounahi s’est offert un doublé et le défenseur du PSG Achraf Hakimi a également inscrit un but ce soir. Les Lions de l’Atlas iront donc au Qatar en fin d’année, tout comme la Tunisie, qualifiée malgré un nul (0-0) à domicile contre le Mali.

Enfin dans le dernier match de la soirée, le Bavarois Eric Maxime Choupo-Moting (22′) a relancé le suspense en offrant le but de l’égalisation au Cameroun sur la pelouse de l’Algérie. Tenus en échec après 90 minutes de jeu, les hommes de Djamel Belmadi pensaient avoir fait la différence en prolongations par l’intermédiaire d’Islam Slimani, mais l’ancien de l’OL a vu son but refusé pour une faute de main. À la 118e minute de jeu, Ahmed Touba va donner l’avantage aux Fennecs mais quelques minutes plus tard, Karl Toko-Ekambi (120′) va climatiser le stade Mustapha-Tchaker pour envoyer le Cameroun vers la 8e phase finale de Coupe du monde de son histoire.