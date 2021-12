Victoire facile de l’AS Monaco basket ce soir lors de la 14e journée de la Betclic Elite face à Fos-sur-Mer sur le score de 94 à 56.

Les partenaires de Mike James ont terminé la phase aller du championnat de France de basket avec un succès contre l’équipe de Fos-sur-Mer ce dimanche soir. L’ASM n’a jamais vraiment tremblé dans cette partie et peut remercier Paris Lee auteur de 24 points et 6 passes. Grâce à ce succès, le 9e de la saison, Monaco se retrouve deuxième du championnat juste derrière Boulogne-Levallois. De son côté, Fos-sur-Mer est 14e avec 5 victoires et 9 défaites.