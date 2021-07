Le Canada a perdu sa dernière chance de participer au tournoi de basket des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) en s’inclinant contre la République tchèque en demi-finales du tournoi de qualification organisé à domicile à Victoria (ouest du Canada).

Les Canadiens se sont inclinés 103 à 101 après prolongation contre les Tchèques qui affronteront dimanche en finale les Grecs. Le vainqueur de ce

match décrochera son billet pour Tokyo.

Une énorme désillusion pour les Canadiens, dont les ailiers de Golden State Andrew Wiggins et RJ Barrett (New York Knicks) ont pourtant marqué respectivement 22 et 23 points.

La France se retrouvera en phase de poule avec le vainqueur de ce tournoi olympique, donc soit la Grèce, soit la République tchèque, qui s’affronteront dans la nuit de dimanche à lundi.