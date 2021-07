Après l’élimination précoce de l’Équipe de France à l’Euro, les rumeurs sur l’avenir de Deschamps se sont multipliés. Interroge dans l’émission « Téléfoot » ce dimanche, le président de la FFF Noël Le Graët est revenu sur cet événement.

« Je le reçois dès cette semaine, je laisse passer toujours une dizaine de jours car chacun doit réfléchir à ce qui a été bien ou pas. On va passer une journée à discuter. C’est un ami, quelqu’un qui n’a jamais déçu depuis que je l’ai pris. Il est fidèle, organisé et l’Euro est le premier échec ».

« Je n’ai pas dit qu’il allait continuer, on va discuter. Il faut vérifier qu’on ait les mêmes objectifs et ambitions entre la Fédération et l’entraîneur. On va faire le tour de ce qui n’a pas marché et de ce qu’on peut mieux faire ».