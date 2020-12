2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, le sacre de champion de NBA des Los Angeles Lakers au terme d’une saison riche en émotions.

Au terme d’une saison 2019-2020 particulièrement mouvementée, les Lakers de Los Angeles sont allé chercher leur 17e titre de champion de NBA. Portés par le King LeBron James, les Lakers ont soulevé le trophée en octobre dernier après avoir battu le Miami Heat (106-93) dans le match 6 de la finale. Un scénario idéal pour rendre hommage à la légende de la franchise californienne, Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère.

En digne successeur du Black Mamba, LeBron James aura porté les siens jusqu’à la victoire finale dans cette saison entrecoupée par la pandémie de Covid-19 et les mouvements de protestation des joueurs contre les violences policières. Le numéro 23 des Lakers a raflé au passage son quatrième titre de MVP des finales, pour autant de titres remportés. Il est entré un peu plus dans l’histoire, en devenant le premier joueur MVP des finales sous trois maillots différents (Miami Heat, Cleveland Cavaliers et donc Los Angeles Lakers), de quoi relancer le débat sur le GOAT (Greatest Of All Time) de la NBA.

“This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers!” pic.twitter.com/LVmDZ3BB6s — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

LEBRON JAMES IS A LAKER pic.twitter.com/CsYpbTkZcS — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020