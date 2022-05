Séries relancées en play-offs NBA : Dallas, avec une équipe soudée autour de Luka Doncic, a vaincu Phoenix (111-101) dimanche pour égaliser à 2-2 dans leur demi-finale de conférence, tout comme Philadelphie, vainqueur de Miami (116-108), grâce à James Harden et malgré Jimmy Butler.

Mavericks 111 – 101 Suns

Les Mavs savaient que leur prodige slovène ne pourrait faire de miracles à lui tout seul. C’était l’enseignement des deux premières rencontres finies avec 45 et 35 points pour Doncic, mais avec deux défaites au bout. C’est donc au prix d’un nouvel effort collectif qu’ils ont pu enchaîner une deuxième victoire. Dallas a étouffé Phoenix dès le 1er quart-temps, conclu 37-25, avec déjà huit banderilles primées. Il y en aura eu vingt au total (sur 44 tentés). La réussite fut ainsi moins folle dans le second acte et Phoenix a su remonter au score après avoir été mené de 17 unités, dans le sillage de Devin Booker, excellent (37 pts, 7 passes), mais esseulé. Finalement c’est Dallas, relancé en fin de troisième quart-temps par un panier bienvenu à trois points de Frank Ntilikina (3 pts, 2 rbds, 1 interception), qui a fini fort, Jalen Brunson (18 pts) se chargeant des dernières estocades. Le match 5 s’annonce déjà crucial à Phoenix mardi, comme il le sera à Miami entre le Heat et les Sixers.

76ers 116 – 108 Heat

A Philadelphie, un barbu est sorti de sa boîte et cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu à pareille fête. ‘The Beard’, James Harden a assuré la victoire aux Sixers, en inscrivant 16 de ses 31 points (9 passes, 7 rbds), dont quatre paniers derrière l’arc, dans le dernier quart-temps. Critiqué pour son rendement offensif en deçà des attentes, depuis son arrivée en Pennsylvanie il y a trois mois, Harden a parfaitement pris le relais du leader Joel Embiid, dont le travail de sape s’est produit plus tôt dans le match (24 pts, 11 rbds).