À la recherche d’un nouvel attaquant, le FC Barcelone pourrait snober Lewandowski pour une vieille connaissance.

Toujours focalisé sur la Liga, où le FC Barcelone tentera évidemment de conserver sa place de dauphin du Real Madrid, Xavi a également un œil sur le marché des transferts. En plus de quelques arrivées gratuites cet été (Franck Kessié, Andreas Christensen), l’entraîneur catalan aurait pris la décision de s’offrir une superstar au poste de buteur. Mais la piste Robert Lewandowski, privilégiée par le Barça, s’emble doucement s’éloigner. De passage en conférence de presse, Julian Nagelsmann a assuré que les négociations sont déjà en bonne voie avec le buteur polonais. « La conversation avec son agent, Zahavi, était bonne, mais c’est tout ce que je sais. Nous savons tous que Zahavi est une personne qui aime négocier. Nous devons faire preuve d’un peu de patience et la patience est l’une de mes plus grandes forces. »

En cas d’échec des négociations avec Lewandowski, le Barça aurait déjà un plan B : faire revenir Luis Suarez. En fin de contrat avec l’Atlético Madrid cet été, l’Uruguayen « veut revenir au FC Barcelone » à en croire les informations du journaliste espagnol José Álvarez Haya. « Il serait prêt à baisser son salaire et à l’adapter aux besoins de Barcelone. De son côté, le Barça sait que Luis Suárez veut revenir… et lui a dit de patienter ». Affaire à suivre…