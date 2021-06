Suite des Playoffs NBA cette nuit avec les résultats des deux affiches entre Philadelphie – Atlanta et Utah – Los Angeles Clippers.

Utah – Los Angeles Clippers 112-109 : superbe victoire pour le Jazz qui prend les commandes de cette demi-finale de conférence Ouest face aux Clippers de LA. Donovan Mitchell encore une fois très impressionnant avec 45 points, bien aidé par le double double de Rudy Gobert à 10 points et 12 rebonds et les 18 points signés Bogdanovic et Jordan Clarkson. En face, 20 points pour George et Leonard et un match à 6 points, 4 rebonds et 2 passes pour Nicolas Batum. Utah mène 1-0 dans la série.

Philadelphie Sixers – Atlanta Hawks 118-102 : victoire pour les Sixers qui s’imposent face aux Hawks et restent en vie dans cette demi-finale de la conférence est. Discret lors du premier match, Joël Embiid a été très bon en inscrivant près de 40 points et 13 rebonds pour offrir un succès à sa franchise, alors que Tobias Harris score 22 unités. En face, Trae Young (21 points) et Danilo Gallinaro avec également 21 unités sont les meilleurs scoreurs. Philly revient à 1-1 dans la série avant de se rendre en Géorgie pour les deux prochains matchs.