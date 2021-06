Le sélectionneur de l’équipe de France avoue ne pas être stressé à l’approche de l’Euro, même malgré le statut de favori des Bleus.

Alors que le championnat d’Europe approche à grands pas – le 15 juin face à l’Allemagne pour les Bleus – Didier Deschamps reste focalisé sur le dernier match de préparation de l’équipe de France demain soir (21h10) contre la Bulgarie. Dans un entretien accordé à l’AFP, le sélectionneur s’est exprimé sur la gestion mentale avant les rencontres.

« Je n’ai pas de pression, pas de stress, c’est de l’adrénaline. Tout ce qui est négatif ne m’habite pas. Je fais en sorte de maîtriser mes émotions, même si par moments ça peut sortir. Être sous contrôle, c’est la fonction qui veut ça. Cela n’empêche pas d’être naturel. Je suis quelqu’un qui aime bien parler. Encore faut-il que les mots soient en adéquation avec ce qu’on dégage. Un entraîneur qui demande à ses joueurs d’être +tranquilles+ mais qui a des gouttes qui lui coulent du front… (il grimace). Par moments, on peut être habités par certains doutes, mais il faut faire en sorte que ça ne se voie pas. On intériorise beaucoup, on prend sur soi, parce qu’à un moment, il faut décider et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il faut aussi avoir un staff sur lequel s’appuyer, car on ne peut pas tout faire, tout le temps. Certes, ils n’ont pas l’autorité que moi je représente vis-à-vis des joueurs, mais ils ont chacun une responsabilité. Chaque membre du staff est garant de l’état d’esprit. »