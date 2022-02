Suite de la NBA cette nuit avec les résultats des 8 affiches de la nuit et la nouvelle victoire des Warriors de Golden State ou encore la jolie performance du Thunder d’OKC.

Les résultats de la nuit :

Golden State Warriors – Houston Rockets 122 – 108 / Boston Celtics – Miami Heat 122 – 92 / New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 90 – 93.

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 122 – 116 / Memphis Grizzlies – Philadelphie Sixers 119 – 122 (AP) / Sacrament Kings – New York Knicks 96 – 116.

Toronto Raptors – Atlanta Hawks 106 – 100

Les Knicks de New York décrochent une victoire précieuse face aux Kings de Sacramento avec 21 points d’Alec Burks et un bon match à 18 unités et 2 passes pour Evan Fournier. 24e succès de rang pour la franchise new yorkaise. Cleveland l’emporte aussi de peu face aux Pelicans de la Nouvelle Orléans qui reste 12e à l’ouest avec 18 victoires pour 34 défaites. Exploit des Pacers d’Indiana contre les Lakers avec un Isaiah Jackson de feu avec 26 points et 10 rebonds. Toronto vient à bout des Hawks d’Atlanta, tandis que Oklahoma City s’impose de belle manière face au Trail Blazers de Portland.

𝔾𝔸ℝ𝕐. 𝕋ℝ𝔼ℕ𝕋. 𝕁ℝ.



31 POINTS

9 paniers à 3-points (9-15)



Les Toronto @Raptors vainqueurs 106-100 à Atlanta ! #WeTheNorth pic.twitter.com/X2yT7n1yqs — NBA France (@NBAFRANCE) February 1, 2022

Les Celtics de Boston vont nettement mieux dans cette conférence est avec une victoire face au Heat de Miami. Jaylen Brown termine meilleur marqueur avec 29 unités et permet à sa franchise de compter 27 victoires pour 25 défaites et une place de 9e. Stephen Curry a marché sur les Rockets de Houston en terminant avec près de 40 points et 9 passes. Enfin, Philadelphie et un grand Tyrese Maxey s’imposent face à l’équipe en forme du moment, les Grizzlies de Memphis. Ja Morant termine meilleur marqueur de la partie avec 37 points mais cela a été insuffisant.