Le champion en titre Toronto est revenu à 2-2 dans sa demi-finale de conférence Est face à Boston tandis que Denver égalise aussi 1-1 contre les Clippers.

Les joueurs de Denver ont répondu aux L.A Clippers avec une victoire 111 à 101.”On était fatigués au match N.1, on était mous, épuisés… On n’arrivait pas à shooter, défendre. Ce soir avait bien plus d’énergie et cela a tout changé”, a déclaré Murray.

Après deux défaites face à des Celtics et une première victoire obtenue lors du match N.3, les Raptors ont égalisé dans la série en s’imposant cette fois-ci 100 à 93. “Voilà, maintenant on reprend tout de zéro. On joue face à une grande équipe, on savait que ce ne serait pas facile. A nous de continuer à travailler dur” a souligné Siakam.

Résultats des matches des play-offs de la NBA –

CONFERENCE EST

Demi-finales:

Toronto bat Boston 100 – 93

Les deux équipes sont à égalité 2 victoires à 2

Déjà joués:

Boston bat Toronto 112 – 94

Boston bat Toronto 102 – 99

Toronto bat Boston 104 – 103

A venir:

Match N.5, 7 septembre

Match N.6 (si besoin), 9 septembre

Match N.7 (si besoin), 11 septembre

Autre série en cours

Miami mène trois victoires à zéro contre Milwaukee

Déjà joués:

Miami bat Milwaukee 115 – 104

Miami bat Milwaukee 116 – 114

Miami bat Milwaukee 115 – 100

A venir:

Match N.4, 6 septembre

Match N.5 (si besoin), 8 septembre

Match N.6 (si besoin), 10 septembre

Match N.7 (si besoin), 12 septembre

CONFERENCE OUEST

Demi-finales:

Denver bat LA Clippers 110 – 101

LA Clippers et Denver sont à égalité une victoire partout

Déjà joué:

LA Clippers bat Denver 120 – 97

A venir

Match N.3, 7 septembre

Match N.4, 9 septembre

Match N.5 (si besoin), 11 septembre

Match N.6 (si besoin), 13 septembre

Match N.7 (si besoin), 15 septembre

Autre série en cours:

Houston mène une victoire à zéro contre LA Lakers

Déjà joué:

Houston bat LA Lakers 112 – 97

A venir

Match N.2, 6 septembre

Match N.3, 8 septembre

Match N.4, 10 septembre

Match N.5 (si besoin), 12 septembre

Match N.6 (si besoin), 14 septembre

Match N.7 (si besoin), 16 septembre