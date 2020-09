Ce samedi soir, la France s’est imposée face à la Suède pour son premier match en Ligue des nations sur le score de 1 à 0. Un résultat pas à la hauteur pour les Bleus qui devront se ressaisir face à la Croatie, Didier Deschamps en est conscient.

“Le contexte est identique pour tout le monde, je ne vais pas y revenir. Évidemment que tous les joueurs ne sont pas au mieux de leur forme. On n’a pas dominé totalement notre sujet (…) On a été sérieux, appliqués et peu concédé (d’occasions) à l’adversaire. On est capables de faire mieux offensivement, ça demande du temps et des automatismes“, a déclaré le sélectionneur de l’Équipe de France. “Je vais faire plusieurs changements, beaucoup parce que c’est très difficile de pouvoir enchaîner. C’est prendre des risques avec les joueurs. Je l’avais déjà dit au moment de lister. Je vais faire en sorte d’impliquer le plus de joueurs. Je n’ai pas le choix“, a déclaré Didier Deschamps après la rencontre.

Les Bleus affronteront ce mardi la Croatie.