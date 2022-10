Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats. Au programme, 11 matchs de NBA avec la nouvelle défaite des Lakers de Los Angeles ou encore la très belle victoire des Sixers de Philadelphie contre les Raptors de Toronto.

Les résultats de la nuit :

Los Angeles Lakers 102 – 111 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 136 – 112 Detroit Pistons

Orlando Magic 113 – 93 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 132 (AP) – 123 Boston Celtics

New York Knicks 108 – 119 Milwaukee Bucks

Les Bucks de Milwaukee ont décroché une victoire de plus dans cette saison, la quatrième. Cette fois-ci, ce sont les Knicks qui sont tombés avec un nouveau gros match de Giannis Antetokounmpo qui termine avec 30 points, 14 rebonds et 9 passes. Minnesota vient à bout des Lakers qui concèdent une cinquième défaite de suite et n’ont toujours pas gagné un seul match. Rudy Gobert encore une fois très fort avec 22 points et 11 rebonds, alors que le meilleur marqueur se nomme Anthony Edwards avec 29 unités. Cleveland s’offre Boston dans un match totalement fou qui s’est joué en prolongation. Les Cavs ont pu compter sur leur doublette de choc LeVert, Mitchell auteur de 41 points chacun, alors qu’en face Jayle Brown et Jayson Tatumont scoré 32 points chacun.

Phoenix poursuit son bon début de saison en s’imposant contre les Pelicans de New Orleans. Enfin, notons le succès de Philadlphie contre Toronto avec 44 ponts de Tyrese Maxey qui établit son record en carrière. Atlanta, Orlando, Indiana, Portland et même les Spurs de San Antonio l’emportent aussi.