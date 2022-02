Cette nuit, les Lakers ont décroché une très belle victoire face aux Knicks de New York sur le score de 122 à 115.

Une rencontre sous le signe du come-back pour la star des Lakers qui a réalisé une très belle performance face aux Knicks de New York et le Français Evan Fournier. « King James » a été très impressionnant avec une belle ligne de stat et un triple double à 29 points, 13 rebonds et 10 passes. Un come-back salué par son entraineur Frank Vogel. « Il est incroyable ! Je pense que sa période de repos lui a bien servi. On ne voulait pas le faire jouer 39 minutes, mais la prolongation a changé les choses. Il a été spécial ce soir. Simplement une très grande performance. Son esprit de compétition en défense et son intelligence de jeu sont tout pour nous, et sa manière de marquer par tous les moyens et de placer ses coéquipiers sont justes rares. C’est un ordinateur par sa capacité à traiter les informations et à lire l’attaque. C’est quelque chose qui manque toujours. Il manque des deux côtés du terrain, mais je dirais que dans cette situation, en fin de match, c’est là qu’il vous manque le plus.«