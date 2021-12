La franchise de NBA a annoncé ce vendredi le licenciement de son président des opération, Neil Olshey.

Ce vendredi, le président des opérations des Portland Trail Blazers, Neil Olshey, a été licencié. En cause, ses attitudes déplacées dans l’environnement de travail, dénoncées par plusieurs employés et au cœur d’une enquête depuis quelques jours.

« Suite à la conclusion de l’enquête indépendante menée, résultant des préoccupations et des plaintes autour de notre environnement de travail au centre d’entraînement, le club a décidé de licencier le manager général et président des opérations de basket-ball Neil Olshey, avec effet immédiat en raison de violations du code de conduite interne aux Portland Trail Blazers. Par respect pour ceux qui ont participé à cette enquête, nous ne la publierons pas et ne communiquerons pas dessus. Nous sommes convaincus que ces changements aideront à construire un environnement de travail plus positif et respectueux », a indiqué la franchise dans un communiqué.