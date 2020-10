Michael Jordan, le mythique joueur des Chicago Bulls a tenu à alerter les joueurs de NBA au sujet des dangers que représentent les réseaux sociaux.

Dans une longue interview accordée à Marca, la légende de la NBA Michael Jordan a notamment évoqué l’impact négatif des réseaux sociaux sur les joueurs. « Pour quelqu’un comme moi, et c’est ce que fait Tiger Woods ces jours-ci, je ne sais pas si j’aurais pu survivre à cette époque de Twitter, où l’on n’a pas la vie privée que l’on voudrait et où certains commentaires semblent très innocents et peuvent toujours être mal interprétés ». Il a été catégorique au sujet de l’utilisations de tout ces nouveaux médias. « Je veux que ma vie soit ma vie. »

Ce fléau, d’autres l’ont déjà évoqué avant la légende des Chicago Bulls. J.J. Redick, le joueur des Pelicans de la Nouvelle-Orleans est du même avis. « C’est une période de grande tension et d’anxiété pour les joueurs. Et je pense que c’est un résultat direct des réseaux sociaux. C’est un endroit sombre. Ce n’est pas un endroit sain. Ce n’est pas réel. »