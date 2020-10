Alors qu’il reste encore deux semaines de course, la Vuelta 2020 pourrait bien ne jamais se terminer. La fin de l’épreuve sera tributaire des décisions des communautés autonomes.

Face à la progression du nombre de cas de Covid-19 en Espagne, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a décrété ce dimanche l’état d’urgence sanitaire dans tout le pays pendant six mois et un couvre-feu national entre 23 heures et six heures du matin.

Des mesures qui pourraient avoir des conséquences sur la suite du Tour d’Espagne. Les communautés autonomes que doivent encore traverser les coureurs pourraient en effet imposer un confinement localisé au cours de ces prochains jours. « Je ne sais pas si La Vuelta va pouvoir se terminer, mais j’ose croire qu’elle va pouvoir arriver au bout, déclarait Javier Guillen, le patron du Tour d’Espagne, à l’arrivée de la 6e étape. Le risque, c’est de voir une communauté autonome interdire la circulation sur son territoire et j’espère qu’il y aura des exceptions. Mais on va suivre cela au jour le jour. »

Pour rappel, la Vuelta a déjà dû annuler son passage par le col du Tourmalet en France après les restrictions sanitaires accrues au nord des Pyrénées.