Kawhi Leonard, une des stars des Los Angeles Clippers a prolongé son contrat comme l’a affirmé sa franchise il y a quelques heures.

Joueur vedette des Los Angeles Clippers, Leonard est désormais lié aux Californiens pour quatre années supplémentaires et il devrait toucher un salaire de l’ordre de 176,3 millions de dollars (environ 150 M EUR) comme l’a confirmé sa franchise via un communiqué ce jeudi soir. « Nous avons de nombreux objectifs communs, parmi lesquels une relation de long terme. Ce renouvellement de contrat est un nouveau moment important pour notre franchise et nos fans », s’est félicité Lawrence Frank, directeur du basket des Clippers.