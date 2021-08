Face aux médias, le capitaine Steve Mandanda a confirmé les ambitions de podium de l’OM cette saison en Ligue 1.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Montpellier dimanche soir (20h45) pour la reprise de la Ligue 1, Steve Mandanda a fait le point sur les objectifs du club phocéen cette saison.

« Le groupe est prêt, on a bien travaillé pendant cette préparation. Face à Villarreal, on a montré de bonnes choses, c’est toujours particulier maintenant une première journée de championnat, surtout face à Montpellier où c’est difficile de jouer là-bas. Sur mon sourire au Vélodrome ? C’était juste un plaisir de retrouver une belle ambiance et nos supporters, ça faisait très longtemps. Il y a eu beaucoup de changements par rapport au groupe de l’année dernière. Il y avait besoin de ça, c’est une bonne chose. Cela a été très bien fait, il y a un groupe assez équilibré avec des joueurs d’expérience et des jeunes qui ont du vécu. C’est bien d’avoir ce genre d’effectif, ça a l’air de fonctionner avec le coach. Maintenant, il n’y a que les résultats qui vont pouvoir le dire même si sur le papier, nous sommes pas mal. »