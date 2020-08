Réunis ce matin pour décider de la suite de la saison de NBA, les joueurs auraient pris la décision de reprendre le cours normal des playoffs. Seuls les trois matchs prévus ce soir seront reportés.

Après un boycott massif des playoffs de la NBA lancé par les Milwaukee Bucks et embrayé par les autres franchises de la ligue, la fin de saison devrait reprendre son cours normal. C’est en tout cas ce qui a été décidé ce jeudi matin, lors de la première réunion entre joueurs. Une reprise de la saison est espérée pour vendredi soir alors qu’ESPN a déjà confirmé que les trois matches au programme dans la nuit de jeudi à vendredi (Utah-Denver, L.A. Clippers – Dallas et Boston-Toronto) seront reportés. Les gouverneurs de la NBA se sont également réunis ce jeudi et leur communiqué est attendu.