Positif au Covid-19, Paul George est forfait ce soir pour le match entre les Clippers et les Pelicans.

Testé positif au Covid-19 ce vendredi, la star des Clippers Paul George manquera le match décisif de play-in face aux Pelicans cette nuit (vers 4h du matin). Un vrai coup dur pour la franchise de Los Angeles, qui est également privée de Kawhi Leonard, à peine de retour à l’entraînement après une rupture des ligaments croisés du genou.

« C’est un autre défi pour notre groupe, qui a dû en relever toute l’année. Nous avons eu des gars qui sont entrés et sortis de la rotation et pourtant ce groupe a toujours répondu. L’équipe est très résiliente. Nous avons une grande confiance en nous et nous avons un grand coach en Ty Lue », a commenté le coach des Clippers Lawrence Frank.