LeBron James a signé un nouveau contrat de 2 ans avec les Lakers et le joueur a lâché quelques informations au sujet de la suite de sa carrière en NBA au micro de ESPN.

« La meilleure chose à ce sujet, c’est que l’année où je serai agent libre sera la même où mon fils sera diplômé. Donc j’aurai différentes options à étudier sur le plan personnel, sur ce que je veux faire ensuite, si je veux être davantage avec ma famille et mon fils ou continuer à pratiquer ce sport que j’aime dans la santé et la bonne humeur. On verra », a indiqué LeBron James sur ESPN. Son nouveau contrat de deux ans avec les Lakers lui permet de récolter 85M$. Un très beau chèque pour le joueur !