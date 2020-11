Grosse nouvelle pour les Raptors de Toronto qui ne pourront pas évoluer dans leur ScotiaBank Arena au cours de la saison à venir.

Les Raptors ont trouvé un nouveau fief pour la saison à venir. Comme le précise les dirigeants de l’équipe canadienne, la franchise déménage en Floride du côté de Tampa et ce jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

« On essaie de faire ce qu’il y a de mieux, et vous savez quelle est la priorité ? Les joueurs. À quoi ressemble la salle pour s’entraîner ? Comment seront les salles de soin et les établissements médicaux pour les traitements ? Evidemment, il faut une salle qui réponde aux standards NBA. Il y a une tonne de problèmes liés aux médias. Il y a la santé et la sécurité. Il y a la disponibilité de la salle. Il y a une tonne de choses à gérer. » Indique le GM des Raptors Bobby Wester.

Avant de conclure : « Et puis à un moment, on demande à des gens de mettre entre parenthèses leur vie et d’aller à un endroit où ils seront potentiellement éloignés de leur famille pendant six à sept mois. » À partir du 1er décembre et le traditionnel Training Camp, les joueurs canadiens évolueront sur le territoire américain.