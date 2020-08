Connaissez vous l’expression avoir un ennemi commun ? Eh bien c’est le cas pour les deux franchises de Los Angeles, les Clippers et les Lakers.

Hier soir, pour la toute première fois de l’histoire, une équipe, les Bucks de Milwaukee a décidé de ne pas jouer un match NBA. La raison, protester contre les violences policières aux Etats-Unis. Avec l’affaire Jacob Blake d’il y a quelques jours, les joueurs de Milwaukee suivient par d’autres franchises ont expliqué qu’ils ne joueraient pas leur match.

Mais l’histoire semble aller plus loin, car les équipes et notamment les deux franchises de LA, Clippers et Lakers menacent de boycotter la fin de saison. Les deux rivaux historiques, toujours en courses dans les Playoffs ont voté pour l’abandon de la saison lors d’une réunion exceptionnelle qui s’est tenue mercredi soir. Comme le précise “ESPN”, Clippers et Lakers seraient les seules franchises à vouloir boycotter cette fin de saison. Ce jeudi, une nouvelle réunion devrait se tenir afin de prendre une décision et ainsi trouver un compromis pour poursuivre la saison. Un conseil d’administration avec les dirigeants et propriétaires de chaque franchises.

Rappelons que les matchs Milwaukee – Orlando, Oklahoma City – Houston et Lakers – Porland ne se sont pas joués la nuit dernière.