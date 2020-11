Touché au tendon d’Achille, Klay Thompson manquera de nouveau la saison de NBA avec les Golden State Warriors.

Éloigné des terrains pendant un an et demi à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Klay Thomson aurait dû refouler les parquets de NBA dans un mois aux côtés de son coéquipier des Golden State Warriors, Stephen Curry. Mais c’était sans compter la terrible nouvelle relayée dans la nuit par le journaliste d’ESPN, Adrian Wojnarowski. Le sniper des Warriors a été victime d’une rupture du tendon d’Achille dans la nuit de mercredi à jeudi. Une grave blessure qui devrait l’empêcher de prendre part à la saison 2020-2021 de NBA. Il a porté le maillot de Golden State pour la dernière fois en 2019, lors des finales face aux Toronto Raptors.