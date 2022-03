Star des Sixers de Philadelphie et meilleure joueur de sa franchise depuis le début de la saison, Joël Embid n’en finit plus de surprendre et impressionné. Des qualités qui rappellent un certain Shaquille O’Neal, ce qu’il ne partage pas forcément.

Interrogé par la presse, le pivot camerounais a évoqué cette comparaison et il refuse catégoriquement. « Je suis Joel Embiid. Je ne joue pas comme Shaq, vous le savez, je suis dominant d’une autre manière. Physiquement, je ne suis pas dominant comme il l’était. Vous le savez, c’était un monstre quand il jouait… évidemment un membre du Hall of Famer et l’un des meilleurs de tous les temps. Mais je suis Joel Embiid. Je domine d’autres façons sur le terrain, je fais tout. James fait la même chose en tant que marqueur et meneur de jeu », a jugé le talent de Philadelphie face à la presse.