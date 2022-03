Énorme face aux Bulls de Chicago, Joel Embiid a reçu un bel hommage de la part de son nouveau coéquipier James Harden.

De passage en conférence de presse la nuit dernière après la victoire des 76ers de Philadelphie contre Chicago (121-106), James Harden a tenu à saluer la prestation XXL de son pivot Joel Embiid, qui a cumulé 43 points et 14 rebonds.

« Joel Embiid a été dedans tout le match. Ce qui rend évidemment la rencontre un peu plus facile pour tout le monde. Ça n’a pas été un grand soir quant aux tirs pour toute l’équipe mais, défensivement, nous avons gardé la tête froide. Nous avons stoppé leurs actions quand il le fallait. On a fait des tirs importants quand on avait la possession. Il (Joel Embiid) était dedans dès l’entame. S’il avait besoin d’aide, j’étais là, mais 43 points, c’est un bon match. Chacun d’entre nous a essayé de jouer là où il le fallait. Tobias (Harris), il tire à 4-10, mais défensivement, il a été très bon avec DeMar (DeRozan). Il a contesté ses tirs et lui a rendu la tâche difficile. Il y aura toujours des matchs comme ça. Il faut trouver le moyen de gagner quand on ne tire pas bien et que les choses ne vont pas bien. On doit trouver les solutions. Nous devons parfois revenir après avoir été menés par un grand nombre de points. Nous devons trouver des moyens pour gagner et des victoires comme celles-là démontrent le vrai visage de notre équipe. Ce genre de choses se produira en play-offs. »