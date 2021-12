La franchise floridienne sera privé pendant au moins un mois de son pivot star, Bam Adebayo, pour une déchirure au pouce droit.

Alors que tout se déroulait bien à Miami avec la très bonne acclimatation de Kyle Lowry, une tuile vient freiner les hommes d’Erik Spoelstra. Le pivot floridien, Bam Adebayo, souffre d’une déchirure du ligament collatéral ulnaire du pouce droit. Cette blessure est arrivée lors du match de lundi contre Denver, par conséquent l’intérieur américain sera opéré ce week-end et devrait manqué 4 à 6 semaines de compétition selon les informations d’Adrian Wojnarowski. Il réalisait pour le moment un excellent début de saison avec plus de 18 points et 10 rebonds de moyenne par match. Il contribuait fortement au bon début de saison du Heat qui est actuellement 3e de la conférence Est avec un bilan de 13 victoires et 8 défaites.