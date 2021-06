Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et le meilleur joueur (MVP) de la saison régulière, Nikola Jokic, ont été nommés dans le cinq majeur de l’exercice 2020-2021, a annoncé la NBA mardi.

Sacré MVP de la saison régulière en 2019 et 2020, le Grec Antetokounmpo, des Milwaukee Bucks, a obtenu sa troisième sélection consécutive et a été le seul joueur à être désigné à l’unanimité pour intégrer l’équipe première All-NBA, sur les 100 bulletins de vote dépouillés. Le Serbe des Denver Nuggets, Jokic, a reçu 99 votes et le Slovène Doncic, des Dallas Mavericks, 55. Doncic est le premier joueur à faire partie de l’équipe première All-NBA au moins deux fois au cours de ses trois premières saisons dans la ligue nord-américaine de basket depuis Tim Duncan à la fin des années 1990. Stephen Curry des Golden State Warriors et Kawhi Leonard des Los Angeles Clippers complètent ce premier cinq. Curry a été élu pour la quatrième année consécutive et Leonard pour la troisième fois consécutive.

La deuxième équipe NBA de la saison 2020-2021 est composée de Damian Lillard (Portland Trail Blazers), du Camerounais Joel Embiid (Philadelphia Sixers), de Chris Paul (Phoenix Suns), de Julius Randle (New York Knicks) et de LeBron James (Los Angeles Lakers). Dans la troisième équipe de la saison figurent Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Bradley Beal (Washington Wizards), Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers) et le Français Rudy Gobert (Utah Jazz), sacré meilleur défenseur pour la 3e fois cette saison. Il s’agit des premières sélections All-NBA pour Randle et Beal. James a lui obtenu sa 17e sélection et Paul sa 10e. Les équipes ont été sélectionnées par un panel mondial de 100 membres des médias.