Quatrième des derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec la Slovénie, Luka Doncic a une fois de plus confirmé son exceptionnel talent. Un talent que les Mavs de Dallas ne veulent pas perdre, du coup ils vont casser la tirelire.

D’après les informations du « Dallas Morning News », la franchise du Texas va prolonger son meneur de jeu star de cinq années supplémentaires contre la somme de 207 millions de dollars soit 176 millions d’euros. Une belle récompense pour Doncic qui avait un contrat signé en 2018 et qui a porté la franchise en NBA depuis ses grands débuts dans la plus prestigieuse des ligues de basket au monde. Leader de son équipe nationale, il a également emmené son pays en demi-finale des derniers Jeux Olympiques et s’est incliné d’un petit point face à l’Equipe de France. Une bonne nouvelle pour les fans des Mavs.