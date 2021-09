Star de la NBA Carmelo Anthony s’apprête à disputer une nouvelle saison dans la Grande Ligue. Une saison sous les couleurs des Lakers de Los Angeles et cest même LeBron James en personne qui a été grand artisan de cette arrivée.

Invité dans l’émission de Drew Barrymore, l’anciennt star des Nuggets de Denver est revenu sur son arrivée : « J’ai quasi été forcé de le faire. Je pense que LeBron m’a forcé à venir. Il a attendu le bon moment. Il a attendu qu’on soit à la fin de nos carrières, et il m’a dit : « C’est le moment. Si tu ne le fais pas maintenant, on ne le fera plus jamais ». On entre tous les deux dans notre 19e saison. Peu de joueurs peuvent en dire autant, tout en restant au top, et à un niveau élevé. » A-t-il révélé lui qui vise un seul objectif, le titre de champion NBA en fin de saison.