Peter Bosz était en conférence de presse ce mardi soir afin d’évoquer la réception de Troyes ce soir en championnat. Il a même fait un premier bilan concernant les trois recrues lyonnaises.

« On parle de joueurs expérimentés. Ils n’ont pas eu une préparation avec nous. Jérôme est là depuis trois semaines, Shaqiri une semaine de plus. Ce n’est pas beaucoup. Ce sont des joueurs d’expérience, ils connaissent le jeu. Ils ont encore besoin de quelques semaines pour s’adapter à l’équipe et être à 100 % physiquement. Ils ont besoin d’un peu de temps. Emerson ne s’est pas préparé avec nous. Il s’est rapidement adapté à notre jeu et ses coéquipiers. C’est incroyable. » Sauf surprise, les trois recrues Jérome Boateng, Xherdan Shaqiri et Emerson devraient débuter au coup d’envoi.