Les L.A. Clippers sont parvenus à faire la différence contre Denver au bout d’un match à rebondissement pour mener 2-1 dans leur demi-finale de conférence. De son côté, Boston a repris l’avantage face à Toronto (3-2) ce lundi.

Les Nuggets, devant à trois reprises dans le match contre les Clippers, aurait bien pu prendre l’avantage dans la série. Mais ces derniers, qui ont effacé dix points de retard au 2ème et 3ème quart-temps puis 7 à l’entame du dernier, se sont finalement imposés 113 à 107. Ils pourront notamment remercier Paul George, auteur de 32 points, ou encore Kawhi Leonard (23 points, 14 rebonds, 6 passes et 2 contres). “La défense, c’est à cela que nous devons nous accrocher. Ce soir, nous avons fait une différence sur ce secteur en fin de match. Ça va être une bataille, car en face il y a une super équipe offensive. Nous sommes prêts à relever le défi“, a déclaré George. Le 4e duel de cette série aura lieu mercredi.

Les Celtics ont quant à eux dominé de A à Z les Raptors pour finalement les battre 111 à 89 après l’égalisation de Toronto 2-2 dans leur série. “On a su jouer dur, on n’en avait pas fait assez lors des deux derniers matchs. C’est cela qu’il faut faire. Ça nous a permis d’exécuter notre plan de jeu et surtout on a su jouer tous ensemble“, a résumé Jaylen Brown.

Play-offs NBA: les résultats des matchs disputés lundi

CONFERENCE EST

Demi-finales:

Boston bat Toronto 111 – 89

Boston mène trois victoires à deux

Déjà joués:

Boston bat Toronto 112 – 94

Boston bat Toronto 102 – 99

Toronto bat Boston 104 – 103

Toronto bat Boston 100 – 93

A venir:

Match N.6, 9 septembre

Match N.7 (si besoin), 11 septembre

Autre série en cours

Miami mène trois victoires à une contre Milwaukee

Déjà joués:

Miami bat Milwaukee 115 – 104

Miami bat Milwaukee 116 – 114

Miami bat Milwaukee 115 – 100

Milwaukee bat Miami 118 à 115 (a.p.)

A venir:

Match N.5, 8 septembre

Match N.6 (si besoin), 10 septembre

Match N.7 (si besoin), 12 septembre

CONFERENCE OUEST

Demi-finales:

LA CLippers bat Denver 113 – 107

LA Clippers mènent deux victoires à une

Déjà joués:

LA Clippers bat Denver 120 – 97

Denver bat LA Clippers 110 – 101

A venir

Match N.4, 9 septembre

Match N.5, 11 septembre

Match N.6 (si besoin), 13 septembre

Match N.7 (si besoin), 15 septembre

Autre série en cours:

LA Lakers et Houston sont à égalité une victoire partout

Déjà joué:

Houston bat LA Lakers 112 – 97

LA Lakers battent Houston 117 – 109

A venir

Match N.3, 8 septembre

Match N.4, 10 septembre

Match N.5, 12 septembre

Match N.6 (si besoin), 14 septembre

Match N.7 (si besoin), 16 septembre