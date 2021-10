Absent depuis le début de la saison avec les Sixers de Philadelphie Ben Simmons ne paiera plus d’amendes de la part de sa franchise. ESPN annonce que les deux parties ont trouvé une solution.

C’est même Daryl Morey le président des Sixers en personne qui est sorti du silence concernant cette affaire et l’attitude de son meneur de jeu international australien. « Ben est venu à la fin de la semaine dernière et il a dit qu’il avait des raideurs au dos et c’est le cas. Il a aussi des raisons personnelles extra-sportives. On prend cela très au sérieux. Nous travaillons avec Ben pour lui fournir toutes les ressources nécessaires pour l’aider. Il a parlé à ses coéquipiers, et les choses semblent évoluer vers une direction très positive. Nous allons fournir toutes les ressources et donner à Ben ce dont il a besoin et l’amener sur le terrain dès que possible. » A indiqué le patron de la franchise de Pennsylvanie.