Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 7 matchs, dont les belles victoires de Boston et Phoenix qui poursuivent leur très bonne série.

Les résultats de la nuit :

Victoire importante des Hawks d’Atlanta pour la suite de la saison face aux Cavaliers de Cleveland. Si Darius Garland termine avec 30 points pour les Cavs, c’est Trae Young qui a réalisé la plus grosse prestation avec un match à 41 points et 9 passes, bien aidé par les 25 unités de Danilo Gallinari. Memphis poursuit sa superbe saison avec une victoire contre les Pelicans de New Orleans. Les Grizzlies se retrouvent 3e à l’ouest avec 41 victoires et 18 défaites, loin très loin devant les Pels 11e avec un bilan de 23 victoires pour 35 défaites. Giannis Antetokounmpo en mode XXL avec 50 points face aux Pacers d’Indana qui subissent leur 40e défaites depuis le début de saison. Gros gros match de Karl Anthony Towns avec 39 points et 15 rebonds dans la victoire de sa franchise en prolongation contre Charlotte.

Dans les autres matchs de la nuit, les Suns de Phoenix ont fait le job une fois de plus contre les Clippers de Los Angeles et décrochent la 47e victoire de la saison pour 10 petites défaites. Boston sort un gros match et dispose des Sixers de Philadelphie avec 29 points de Jaylen Brown, tandis que Dallas s’en sort face au Heat de Miami avec un Luka Doncic à 21 points. Les Mavs se retrouvent 5e à l’ouest avec 34 victoires pour 24 défaites.