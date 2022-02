L’Equipe de Suède du biathlon féminin a obtenu une nouvelle médaille d’or ce mercredi matin lors du relais.

Les biathlètes suédoises Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Oeberg et Elvira Oeberg sont devenues championnes olympiques en relais, mercredi à Zhangjiakou. Favorites de la compétition, les Scandinaves portées par leur duo de star Elvira et Hanna Oeberg ont devancé au final la Russie et l’Allemagne dans ce relais. L’Equipe de France avec Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz et Julia Simon prend la sixième place.