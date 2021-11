Golden State a enchaîné avec une nouvelle victoire en NBA la nuit dernière. Cette fois-ci les Warriors sont venus à bout d’une ses surprises de ce début de saison les Bulls de Chicago avec un Stephen Curry des grands soirs.

Cette nuit, il a grandement participé au succès de sa franchise avec une ligne de stats encore exceptionnelle. En 34 minutes et 13 secondes de temps de jeu, Curry a terminé avec 40 points pour 4 rebonds et 5 passes décisives et son équipe l’a emporté largement 119 à 93. Curry a aussi été aidé par ses partenaires notamment un Draymond Green impeccable en défense avec 9 points, 9 rebonds et 7 passes, tandis qu’Andrew Wiggins score 15 points en 29 minutes. Grâce à cette performance, l’équipe californienne se retrouve en tête de la conférence ouest avec 11 victoires et 1 défaite. Voici le gros match de Stephen Curry en vidéo.