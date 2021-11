Aujourd’hui consultant pour la télévision française, l’ancien entraîneur du Toulouse FC Pascal Dupraz donne son avis sur la suite de la carrière de Didier Deschamps et il le voit bien débarquer sur le banc du Paris Saint-Germain.

Selon Pascal Dupraz, l’actuel sélectionneur va quitter son poste après la Coupe du Monde au Qatar : « On est en décembre 2022, il gagne la Coupe du Monde et il s’arrête, voilà comment cela va se passer, voilà ce que j’espère, parce que je voue une admiration sans borne à Didier Deschamps. Tout le monde dit que Deschamps est un garçon extrêmement intelligent. Vous pensez qu’il ne sait pas qu’on l’attend au coin du bois ? Vous ne pensez pas qu’il a envie de très bien finir au Qatar pour ensuite tirer sa révérence et laisser sa place à qui de droit ? J’espère que Deschamps va s’arrêter parce qu’il aura eu les résultats escomptés. » Explique-t-il sur les ondes de « RMC. »

Avant de lancer une idée concernant le PSG : « Vous savez ce que j’espère en plus ? C’est qu’il aura la bonne idée de prendre la direction d’un club, et pourquoi pas le Paris Saint-Germain, pour la Champions League. (…) Il n’y a pas d’usure. Didier Deschamps, c’est une machine, il s’en fout de ce que les gens pensent, il mène son chemin. C’est celui qui en tant que joueur a eu le plus de trophées en France. En tant qu’entraîneur, je vous rappelle ce qu’il a fait à la Juventus, à Marseille, à Monaco. Et aujourd’hui, ce qu’il fait en Équipe de France : respect, chapeau. Il n’y a qu’en France qu’on peut contrarier l’hégémonie de Didier Deschamps, » a conclu Pascal Dupraz.