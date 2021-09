Près de deux ans après avoir disputé leur dernier match à domicile devant leurs partisans, les Raptors de Toronto rentrent à la maison. Vous vous souvenez peut-être que depuis, les Raptors ont eu deux domiciles temporaires, l’un à Orlando pendant toute l’expérience de la NBA Bubble et puis, la saison dernière Tampa en raison des complications du passage de la frontière au plus fort de l’épidémie. Au cours des derniers mois, cependant, ceux liées à l’organisation se sont senties confiantes dans le fait que le gouvernement fédéral allait enfin permettre à leur équipe de rentrer au pays. Donc, si regarder un match des Raptors à Toronto est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez maintenant le faire dès la semaine prochaine, lorsque les matchs de pré-saison commenceront. Il suffit d’acheter vos billets de match, vos billets d’avion, et surtout n’oubliez pas de demander votre AVE Canada, dont tous les Européens ont besoin pour entrer dans le pays.

La bonne maîtrise de la pandémie par le Canada

Ce sont des décisions comme celle d’interdire tout voyage international, y compris aux joueurs de la NBA l’année dernière, qui ont aidé le Canada à gérer le virus. Par rapport à ses voisins américains du sud, qui ont fait preuve d’une certaine décontraction à l’égard de plusieurs règles liées au coronavirus, comme la distanciation, en acceptant de remplir les stades depuis plusieurs mois, le Canada s’est montré extrêmement prudent en ce qui concerne son plan de réouverture. Le gouvernement canadien a en premier accepter que les Blue Jays de Toronto, l’équipe de baseball de la ville, reviennent jouer au Canada depuis leur domicile temporaire de Buffalo. Simultanément, ils ont pu remplir leur stade à ¼ de sa capacité. Une fois que le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, l’a remarqué, il était tout à fait prometteur que les Raptors auraient bientôt de bonnes nouvelles également.

Bien que les soins de santé soient gérés par les provinces au Canada, l’entrée aux frontières est bien sûr une question fédérale. Par conséquent, une chose qui a sans doute aidé Ujiri est sa bonne relation avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui remonte au championnat des Raptors en 2019. De quelque manière que ce soit, l’Ujiri allait faire ce qu’il fallait pour ramener son équipe à la maison. Lors d’une récente conférence de presse pour l’annonce de sa prolongation de contrat, il a fadement déclaré que « bien que la relocalisation à Tampa pendant un an était agréable, elle a été une raison majeure de la lutte de l’équipe l’année dernière. En outre, cela a retardé le développement de l’équipe ». L’organisation venait tout juste d’ouvrir ses nouvelles installations d’entraînement quelques années auparavant et, à Tampa, elle a dû se contenter de s’entraîner dans un gymnase improvisé dans un hôtel Marriott. Il est donc difficile de dire qui est le plus heureux du retour des Raptors à Toronto, les joueurs, Ujiri ou les fans.

Voyager avec un AVE pour le Canada et un ESTA pour les États-Unis

Comme nous l’avons déjà mentionné, si vous êtes un citoyen européen, vous devez demander un AVE avant de vous rendre au Canada pour assister à un match des Raptors. Depuis quelques semaines, le gouvernement a recommencé à autoriser les voyageurs entièrement vaccinés à rentrer au Canada. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement américain a annoncé lundi qu’il autorisait à nouveau les voyageurs entièrement vaccinés à entrer aux États-Unis. Vous pouvez donc assister à un match des Raptors à Toronto ainsi qu’un match des Knicks à New York ou des Lakers à Los Angeles lors du même voyage. Rappelez-vous simplement qu’en décidant de le faire, vous devrez également demander un ESTA pour entrer aux États-Unis. Heureusement, la procédure de demande de l’AVE et de l’ESTA est rapide, peut être effectuée en ligne et peu coûteuse. Une fois tout cela réglé, vous serez prêt à regarder LeBron James, Pascal Siakam, Derrick Rose en personne, comme le sport devrait toujours être consommé.