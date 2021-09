La soirée de mercredi a de nouveau (et malheureusement) été marquée par des violences de la part des supporters. Entre autres, le bus des Girondins de Bordeaux a été caillassé alors qu’il se rendait à Montpellier, avant qu’une bagarre éclate. Le joueur du MHSC Valère Germain a répondu à ces comportements.

« Tout le monde a été impatient durant cette longue période. Mais il faut que les supporters se calment, même si ça fait plaisir d’évoluer dans des ambiances festives, comme cela a été le cas ce soir. Il faut que les familles puissent venir au stade tranquillement. C’est vrai que depuis le début la saison, il y a eu pas mal d’incidents. Je pense que les décisions prises n’ont pas forcément été assez dures. Quand on envahit un terrain, pour moi, il doit y avoir des sanctions beaucoup plus dures pour que cela évite de se reproduire. Si Nice avait pris 10-15 matchs de huis clos, pas sûr qu’il y aurait eu un envahissement à Lens. Que tout le monde se calme, on a besoin des supporters. On joue au football pour prendre du plaisir, il faut donc que ce soit une grande fête avant tout et que tout le monde soit heureux à la fin de la soirée« , a déclaré Valère Germain.