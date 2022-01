Hier soir ont été publiés les premiers retours de votes pour le All-Star Game 2022. Et pour l’instant, du côté de la conférence ouest, LeBron James est largement devancé par Stephen Curry en nombre de votes : 2,5 millions pour le Warrior contre 2 millions pour le Laker.

Pendant 4 ans, LeBron a toujours été élu capitaine de son équipe pour le All-Star Game, lui donnant ainsi le choix de sélectionner les joueurs de son choix (parmi la liste de ceux qui ont déjà été élu All-Star, bien entendu). Même si les votes vont continuer, LeBron n’est actuellement que le quatrième joueur avec le plus de votes, derrière Giannis Antetokounmpo (2,1 millions) Kevin Durant (2,3 millions) et Stephen Curry (2,5 millions). Ainsi, si LeBron reste le deuxième joueur avec le plus de votes de sa conférence, il ne sera pas élu capitaine. Ce sera donc certainement le meneur des Warriors, Stephen Curry, qui le remplacera.