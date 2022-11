Evan Fournier : 7,5 points , 1 passe, 2 rebonds

C’est chaud pour notre capitaine sur ce début de saison. Même si les Knicks sont pas si moches que ça et arrivent à gratter quelques matchs (6 victoires pour le même nombre de défaites et une septième place à l’Est, vivre le ventre mou), Evan Fournier n’y arrive pas. Tout juste dégagé du cinq majeur pour un rôle de remplaçant (même pas de sixième homme hein), le Français a payé cash l’arrivée d’un énième bouffeur de ballon dans l’effectif new-yorkais (Jalen Brunson ndlr). L’idée d’un trade est donc de plus en plus d’actualité et on vous explique tout ici.