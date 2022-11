Avant toute suggestion relevant purement de notre expertise basketballistique, un petit récap de l’aventure de notre Evan national dans la grosse pomme s’impose:

Arrivé en 2021 pour un joli cacheton de 73 millions d’écus, Evan Fournier débarque dans une équipe qui fait plutôt bonne impression la saison précédente. Avec un bilan de fin d’exercice à 41 succès pour 31 revers qui les place alors quatrièmes de la conférence Est, les New York Knicks sont séduisants. Avec un coach connu et reconnu répondant au nom de Tom Thibodeau aka « Tibs » aka « le flingueur de joueurs » et le « Most Improved Player of the Year » en la personne de Julius Randle, la troupe new-yorkaise est sur le point de rallumer une flamme éteinte depuis des lustres dans la ville mythique des states. L’arrivée du Français à Manhattan hype, les supporters sont heureux de voir qu’un joueur à enfin la dalle de s’inscrire dans un projet sérieux, et on raconte même que c’est coach Thibodeau en personne qui a voulu le capitaine des Bleus dans ses rangs. La saison 2021-2022 s’annonce de facto croustillante : un effectif jeune mais cadré par des vétérans comme Derrick Rose et Kemba Walker, un coach qui a réussi à insuffler une vraie dynamique et un frenchy prêt à tout casser, que demande le peuple ? Eh bien contre pas mal d’attentes, l’exercice 2021/2022 n’est pas (du tout) un franc succès : un bilan bien salé de 37 victoires pour 45 défaites et pas de playoffs. Ah.