On pensait tous qu’ils allaient battre le triste record de franchise de 0 victoire pour 7 défaites en début de saison mais non, LeBron James and Co ont accroché leur premier succès cette nuit face à Denver. Ils nous ont fait peur ces zinzins.

Enfin ! Enfin on peut écrire un article positif sur les Los Angeles Lakers. Cette nuit, les Californiens sont venus à bout des Denver Nuggets de Nikola Jokic grâce à un Big Three enfin au rendez-vous. 26 points pour LeBron James, 23 pour Anthony Davis, 18 pour Russell Westbrook mais surtout une bonne adresse derrière l’arc et une grosse défense, ça doit faire plaisir à Darvin Ham ça. La soirée partait pourtant plutôt mal pour nos amis Angelinos : une réussite insolente à 3 points en première période et un très bon Nikola Jokic. Il aura fallu attendre le troisième quart-temps pour que les Lakers se réveillent. Il faut le savoir, le troisième quart pour Los Angeles c’est comme un album de Drake : soit c’est kiffant soit c’est catastrophique et pour le coup, ils ont fait kiffer leurs fans cette fois. 38 points inscrits dans les 12 premières minutes de la seconde mi-temps, très propre. Solide succès 121 -110 pour l’équipe « Purple and Gold »

Une victoire qui a un goût de titre NBA, au vu de la réaction incroyable des joueurs de Darvin Ham dans le vestiaire.