Cristiano Ronaldo devrait vite quitter Manchester United. Loin d’être discrète, Georgina Rodriguez a lâché d’énormes indices sur la future destination de son compagnon.

A l’occasion d’un précieux succès glané par Manchester United face à West Ham (1-0), Cristiano Ronaldo a retrouvé les joies d’une titularisation dimanche dernier. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que son avenir s’inscrit encore chez les Reds Devils. A la recherche d’une porte de sortie l’été dernier, le Portugais devrait retenter sa chance l’hiver prochain. Si la direction mancunienne lui ferme à nouveau les portes d’un départ, il quittera Manchester à l’issue de son contrat, soit en juin 2023. Annoncé dans le flou, son futur serait pourtant limpide alors que sa destination semble désormais connue.

C’est du côté du Portugal, et plus précisément à Lisbonne que Cristiano Ronaldo et sa famille devraient s’établir l’été prochain. Si la star de 37 ans s’est offert la plus grande villa du pays, c’est sa compagne, Georgina Rodriguez qui aurait lâché d’énormes indices. Estimée à 2 720 mètres carrés, leur villa est en travaux avant de pouvoir les accueillir, le couple et leurs enfants dont la vie devra reprendre un cours habituel. C’est dans ce cadre que, d’après les informations du Correio da Manha, que Madame Ronaldo aurait visiter différentes écoles lisboètes afin de finaliser une inscription pour l’année scolaire 2023-2024. Le média portugais mentionne notamment le Saint Julian’s College, école très prisée des parents les plus aisés au sein de la capitale lisboète. Tant d’indices qui semblent démontrer que Cristiano Ronaldo retrouvera ses anciennes couleurs du Sporting Portugal l’été prochain.